"Путин, трибунал ждет тебя": как в Гааге поздравили с днем рождения президента России
На день рождения Владимира Путина под судом в Гааге собрались активисты, чтобы призвать арестовать Путина за все преступления против человечности. Цель митинга – показать президенту России, где он должен быть.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Гааги. Следует отметить, что Международный суд уже выдал ордер на арест Путина за вывоз украинских детей с оккупированных территорий.
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Акция под Международным судом
В день рождения российского президента 7 октября под Международным уголовным судом в Гааге собрался митинг. Активисты призвали арестовать Путина и осудить его за совершенные военные преступления в Украине, а также в Чечне, Грузии, Ливии и Сирии.
Мы сегодня собрались здесь с главным месседжем: Путин должен быть осужден. В день рождения Путина мы добиваемся, чтобы он был арестован в этом суде. Суд уже отправил запрос на арест, чтобы его депортировать из России за совершенные им (преступления – 24 Канал), прежде всего связанные с похищением украинских детей,
– сказал организатор акции и президент итальянской партии Radicali Italiani Игорь Бони.
Путин должен предстать перед судом в Гааге / фото Софии Назаренко
По словам организатора, в дальнейшем Международный уголовный суд должен выдать еще один ордер на арест Путина. Президента России должны судить и за убийство гражданского населения. Также Международный уголовный суд должен арестовать российское правительство, а также военное руководство оккупантов.
Акция ко дню рождения Путина: смотрите видео
Из-за угрозы ареста Путин сидит дома
- В марте 2023 года МУС издал пожизненный ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причина – незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Из-за ордера Путин не может поехать ни в одну из стран, ратифицировавшую Римский устав, поскольку там его должны сразу схватить. Поэтому он не является полноценным участником международных коммуникаций.
- Президента России должны арестовать в 123 странах мира – недавно туда присоединилась Армения, которая долгое время была дружественной Владимиру Путину. Никол Пашинян утверждает, что это никак не повлияет на отношения, а со страной-оккупантом они подпишут соглашение.