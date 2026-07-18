"Нам не все равно": украинцы за рубежом также выходили на митинги против отставки Федорова

После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны тысячи людей вышли на улицы с плакатами и требованиями вернуть его в ведомство, а также прислушаться к мнению народа по ряду других, в частности кадровых, вопросов. К акции протеста присоединились и украинцы за рубежом.

Митинги проходили в Варшаве, Кракове, Праге, Лондоне и Вене. Очевидцы и, собственно, сами участники акций публиковали фото и видео с места событий.

Как украинцы митинговали за рубежом против отставки Федорова?

Участники выходили с плакатами и лозунгом: "Нам не все равно". Украинцы также скандировали: "Будет так, как скажут люди", "Хотим системных изменений" и т. д. Среди главных требований митингующих было возвращение на должность Михаила Федорова.

К мирным акциям присоединились в Лондоне: смотрите видео из сети Threads

Люди продемонстрировали свою волю и возмущение кадровыми изменениями. Среди надписей на картонках были также призывы уволить с поста главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



Украинцы вышли на акцию протеста в Вене / Фото из Threads

Стоит напомнить, что Федоров и Сырский имеют разные взгляды на ведение войны, поэтому между ними возник конфликт. После отставки экс-министр публично резко высказался о главнокомандующем и заявил, что все инициативы его команды блокировались. "Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах", – сказал тогда Федоров.

Митинги против отставки Федорова прошли в европейских городах: смотрите видео

Украинцы вышли на акции за рубежом: смотрите видео из Варшавы

Что говорят европейские дипломаты об отставке Федорова?

Верховный представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявили, что отставка министра обороны Михаила Федорова является внутренним делом Украины. В то же время Каллас подчеркнула важность продолжения реформ, а Кубилюс выразил надежду, что сотрудничество в сфере беспилотников будет продолжаться.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что смена главы Минобороны не должна повлиять на оборонный курс Украины. Он подчеркнул, что ожидает преемственности в работе ведомства. "У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым", – сказал Рютте.