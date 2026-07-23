"Верните Федорова": в ряде городов Украины митинги продолжаются восьмой день подряд

В четверг, 23 июля, в Киеве и ряде других городов Украины прошли митинги в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Протест продолжается уже восьмой день подряд.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что происходит на митингах?

В Киеве украинцы уже традиционно собрались у театра имени Ивана Франко с плакатами и украинскими флагами. По словам журналистов, вечером на акции было несколько сотен человек.

Основным требованием митингующих остается возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.

В Киеве люди снова собрались на протест / Фото: соцсети

Помимо Киева, украинцы собрались на акции протеста в других больших городах, в частности в Днепре, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и Одессе.

Во Львове также прошел митинг / Фото: "Суспильне"

Участники митинга держали плакаты с надписями: "Верните Федорова", "Услышьте народ", "Что там с Федоровым?", "Нет произволу, да реформам".

Восьмой день митингов в Днепре / Фото: "Суспильне"

Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны.

По сообщениям СМИ, главной причиной такого решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

Уже утром 16 июля украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. Впоследствии Сирского действительно освободили от должности главнокомандующего ВСУ, однако временным исполняющим обязанности министра обороны назначили Евгения Хмару.

23 июля Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову несколько должностей. Одним из вариантов стала должность вице-премьер-министра по военным инновациям.

В то же время сам Михаил Федоров в комментарии журналистам заявил, что отказался от всех вариантов должностей, которые ему предложил президент. Он подчеркнул, что только на посту министра обороны может реализовать свой план по принуждению России к миру.