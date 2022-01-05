Митингующие захватили здание Комитета нацбезопасности в Алматы

Казахские митингующие продолжают штурмовать административные здания в Алматы. Демонстрантам удалось захватить помещение Комитета национальной безопасности.

По информации СМИ, помещение штурмовали около ста человек. Журналисты говорят, что люди были вооружены металлическими палками и камнями.

Актуально Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Казахстана

Десятки людей ворвались в КНБ

Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью ее захватили,

– сообщил очевидец.

Сейчас здание находится полностью под контролем демонстрантов. Сам дом, в котором расположен Комитет нацбезопасности, очень сильно пострадал во время штурма.

На всей территории Казахстана ввели чрезвычайную ситуацию

Отметим, что ранее на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас демонстрации продолжаются в 15 крупных городах. В нескольких из них беспорядки подавляют военные.

По информации СМИ, в протестах уже погибли 8 человек . Все они правоохранители. Официального подтверждения пока нет. Ранее митингующие сообщали о погибшем демонстранте.

Читайте также США назвали нелепыми обвинения в причастности к протестам в Казахстане

Главное о протестах в Казахстане:

Акции протеста продолжаются в Казахстане с 3 января. Причиной изначально было повышение цены на газ.

Впоследствии власти отменили рост стоимости газа, в отставку ушло правительство.

Однако протесты набирают обороты и требования казахов направлены на изменение политической системы.

Президент Токаев пообещал жесткую реакцию на действия митингующих.

Токаев сам возглавил Совбез страны, на этом посту он заменил Нурсултана Назарбаева.

Смотрите видео о масштабных протестах в Казахстане: