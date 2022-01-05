За інформацією ЗМІ, приміщення штурмували близько ста осіб. Журналісти кажуть, що люди були озброєні металевими палицями та камінням.

Актуально Режим надзвичайної ситуації ввели на усій території Казахстану

Десятки людей увірвались до КНБ

Кілька десятків людей увірвалися до будівлі КНБ в Алма-Аті і повністю її захопили,

– повідомив очевидець.

Наразі будівля перебуває повністю під контролем демонстрантів. Сам будинок, у якому розташований Комітет нацбезпеки, дуже сильно постраждав під час штурму.

На всій території Казахстану ввели надзвичайну ситуацію

Зазначимо, що раніше на всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації. Наразі демонстрації тривають у 15 великих містах. У кількох з них заворушення придушують військові.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, у протестах вже загинули 8 осіб. Усі вони правоохоронці. Офіційного підтвердження наразі немає. Раніше мітингувальники повідомляли про загиблого демонстранта.

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Головне про протести в Казахстані:

Акції протесту тривають у Казахстані з 3 січня. Причиною спочатку було підвищення ціни на газ.

Згодом влада скасувала зростання вартості газу, у відставку пішов уряд.

Проте протести набирають обертів і вимоги казахів спрямовані на зміну політичної системи.

Президент Токаєв пообіцяв жорстку реакцію на дії мітингувальників.

Токаєв сам очолив Радбез країни, на цій посаді він замінив Нурсултана Назарбаєва.

Дивіться відео про масштабні протести в Казахстані: