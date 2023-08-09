Митрополит ПЦУ оскандалился заявлением о "вымышленной" войне: в сети ждут его встречи с СБУ

Представители духовенства в Украине в очередной раз влезли в скандал. На этот раз опальное заявление сделал митрополит Черновицкий Даниил (Михаил Ковальчук). Он сказал, что власть "придумывает" войну.

Этот тезис митрополит озвучил перед прихожанами, передает 24 Канал. Мол, "придуманная" война стала одной из причин, почему верующим не разрешают собраться у святыни.

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Наговорил на целый разговор с СБУ

Собственно, ролик с митрополитом Черновицким ПЦУ выложили в сеть. На нем можно увидеть, как он обращается к своим прихожанам. В заявлении Даниил использует кремлевские нарративы.

Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам собрать вас в эту святыню, и вам дать размышления богоспасенные,

– заявил Данило.

Митрополит Даниил заявил о "вымышленной" войне: смотрите видео

Собственно, пользователи сети возмущены этими словами. Они высказались по поводу заявления митрополита Даниила. Вот несколько комментариев под видео:

Ого. Это криминал. Очень прошу, чтобы СБУ занялась этим митрополитом.

Дорога прямо за решетку.

У кого нет верности – за деньги не купишь!!!

Подождите, им можно критиковать власть? Выдуманная война, вы серьезно?

Не исключаем, что митрополит Даниил действительно будет разговаривать с сотрудниками СБУ. Во-первых, они объяснят ему опасность массовых собраний, которыми является крестный ход, во время действия военного положения. Во-вторых, напомнят, что в Украине больше года идет полномасштабная война. И ее никто не "придумывал", чтобы ограничивать его права.