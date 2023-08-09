"Власть придумывает войну": в церкви оправдали митрополита ПЦУ из-за скандального заявления

В ПЦУ заявили, что митрополит в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенные из-за войны. Митрополит также объяснил свои слова, которые распространяются по сети.

Об этом заявил спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий Заря. Он сообщил, что на опубликованном в сети видео, которое вызвало скандал, – 74-летний митрополит Черновицкий и Буковинский Православной Церкви Украины Даниил (Михаил Ковальчук), передает 24 Канал.

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Ответившие в ПЦУ на скандальное заявление

Представитель Киевской Митрополии заявил, что митрополит в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенные из-за войны. Но этот запрет, по словам Евстратия, на практике не выполняется повсюду одинаково: когда говорится о мероприятиях, организуемых Московским патриархатом, то их проводят фактически без запрета.

Можно привести примеры походов в Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила. В то же время, совершенно очевидно, что он совершенно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно. Возможно это произошло из-за его стилистики языка и возраст (74 года),

– заявил представитель Киевской Митрополии.

Он также подчеркнул, что позиция ПЦУ относительно кровопролитной войны, которую развязала Россия, однозначна. Поэтому "придуманная война" категорически противоречит позиции церкви.

"Это не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей", – подчеркнул Евстратий.

Митрополит объяснил слова о "вымышленной войне"

Митрополит Даниил, слова которого в сети вызвали безумную реакцию и шквал критики, объяснил свои слова. Он подчеркнул, что имел в виду запрет на проведение массового паломничества.

Как он пояснил, ПЦУ пыталась договориться с властями, однако найти решение так и не удалось. Митрополит Даниил заявил, что церковь и власть не нашли договоренности, которые бы не нарушали законы в условиях военного положения.

Митрополит Даниил объяснил свои слова: смотрите видео