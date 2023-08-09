Про це заявив речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій Зоря. Він повідомив, що на опублікованому у мережі відео, яке викликало скандал, – 74-річний митрополит Чернівецький і Буковинський Православної Церкви України Данило (Михайло Ковальчук), передає 24 Канал.

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Що відповіли у ПЦУ на скандальну заяву

Речник Київської Митрополії заявив, що митрополит у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що було запроваджено через війну. Але ця заборона, за словами Євстратія, на практиці не виконується всюди однаково: коли мовиться про заходи, які організовує Московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони.

Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила. Водночас цілком очевидно, що він абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і тому має роз'яснити, що він зробив це помилково. Можливо це сталося через його стилістику мови й вік (74 роки),

– заявив речник Київської Митрополії.

Він також наголосив, що позиція ПЦУ щодо кровопролитної війни, яку розв'язала Росія, однозначна. Тому "вигадана війна" категорично суперечить позиції церкви.

"Це не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників", – наголосив Євстратій.

Митрополит пояснив слова про "вигадану війну"

Митрополит Даніїл, слова якого у мережі викликали шалену реакцію та шквал критики, пояснив свої слова. Він наголосив, що мав на увазі заборону щодо проведення масового паломництва.

Як він пояснив, ПЦУ намагалася домовитися з владою, проте знайти рішення так і не вдалося. Митрополит Даніїл заявив, що церква та влада не знайшли домовленості, які б не порушували законів в умовах воєнного стану.

Митрополит Даніїл пояснив свої слова: дивіться відео