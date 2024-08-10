На Буковине скандальный митрополит УПЦ МП, будучи пьяным, попал в ДТП, – источники СМИ

В Черновицкой области в аварию попал Lexus. Водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет.

Инцидент произошел 9 августа – когда в УПЦ МП отмечали праздник великомученика Пантелеймона. Авто попало в аварию в селе Струмок Днестровского района Черновицкой области – то есть между Сокирянами и Кельменцами, пишет 24 Канал.

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Что известно об аварии с отцом УПЦ МП

У полиции Черновицкой области заявили, что авария произошла в административных границах села Струмок. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения № 1 города Сокиряны Днестровского райотдела полиции.

Полицейские предварительно выяснили, что 22-летний житель села Молница, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет,

– заявили правоохранители.

По их данным, в больнице находится и водитель, и его 58-летний пассажир.

Кстати, ориентировочно такого возраста и Лонгин (Михаил Жар), который является митрополитом УПЦ МП и до 2023 года – наместник Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря УПЦ МП, где в 2023 году СБУ проводила обыски.

Что говорят священники и источники в полиции

Священник Православной Церкви Украины Роман Грищук написал, что:

9 августа – в праздник великомученика Пантелеймона Лонгин вместе с другими священнослужителями Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря УПЦ МП Лонгин поехал на богослужение в Ломачинцы Днестровского района, где есть скит в честь этого святого;

после богослужения они пошли на престольный праздник. После него – некоторые едва стояли на ногах.

Несмотря на это, за руль авто Lexus сел именно Лонгин. Машина, кстати, принадлежит руководителю клиники Святого Луки при Банченском монастыре – отцу Клеопе (Тодору Мигаеси).

Но далеко уехать не удалось – всего за 25 километров пьяный как чип Жар не справился с управлением и слетел прямо с железнодорожного переезда в селе Струмок,

– написал Грищук.

Он также рассказал, что отцы УПЦ МП, которые ехали в другой машине, сразу же взялись "решать вопрос".

"Позвонили хозяину Днестровского района Василию Козаку (говорится о мэре Сокирян – 24 Канал). Тот решительно взялся... не за спасение пострадавших, а репутации митрополита. Поручил это ответственное дело своему "ручному" начальнику Сокирянского отдела полиции Сергею Лунге. Ну а тот, используя собственные возможности, сделал все, чтобы скрыть факт ДТП, а затем и причастных", – написал Роман Грищук.

Отец ПЦУ говорит, что хотели даже спрятать машину, но не успели. Также он отметил, что есть свидетели аварии.

Что касается Лонгина, то он находится в реанимации. Роман Грищук объяснил, что один из адвокатов Лонгина перед этими событиями позвонил прокурору и сказал, что в понедельник хочет подать в суд ходатайство о приостановлении рассмотрения дела против митрополита из-за якобы ухудшения состояния здоровья подозреваемого.

Кстати, источники в правоохранительных органах сообщили изданию "Религиозная правда" и "Главком", что скандальный митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар), будучи пьяным за рулем машины, попал в аварию.