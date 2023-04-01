Сам он на вопрос журналистов, куда именно едет, не ответил. Только уклонился и сказал, мол, "к вам домой на чай, не хотите". Суспильне опубликовало видео, как Павел выходил из Лавры, пишет 24 Канал.
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Как Паша "Мерседес" покидал Лавру
На вопрос журналистки, что происходило сегодня у него дома, Павло Лебедь не ответил. Сказал, чтобы спрашивали об этом Службу безопасности Украины.
При выходе из Киево-Печерской лавры люди восклицали:
- "позор";
- "спасибо СБУ".
Издание также сообщило, что следователи СБУ также ушли из Лавры.
Как Павел "Мерседес" покидал Лавру: смотрите видео
СБУ сообщила о подозрении Паше "Мерседесу"
- 1 апреля Служба безопасности Украины сообщила Паше "Мерседесу" о подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также за оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.
- Следователи перехватили телефонные разговоры Павла Лебедя, где он радуется "российскому флагу" в Херсоне, заявляет, что Украина якобы "провоцирует" Россию. Также Павел говорил, что на Западе нашего государства "нет украинцев" и призвал молиться за Кирилла и "никого не слушать".
- Дома у бывшего главы Киево-Печерской лавры во время обысков нашли портреты из янтаря, драгоценности и золото. Также в роскошном имении был российский герб.