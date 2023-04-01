Сам он на вопрос журналистов, куда именно едет, не ответил. Только уклонился и сказал, мол, "к вам домой на чай, не хотите". Суспильне опубликовало видео, как Павел выходил из Лавры, пишет 24 Канал.

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Как Паша "Мерседес" покидал Лавру

На вопрос журналистки, что происходило сегодня у него дома, Павло Лебедь не ответил. Сказал, чтобы спрашивали об этом Службу безопасности Украины.

При выходе из Киево-Печерской лавры люди восклицали:

"позор";

"спасибо СБУ".

Издание также сообщило, что следователи СБУ также ушли из Лавры.

Как Павел "Мерседес" покидал Лавру: смотрите видео

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