Сам він на питання журналістів, куди саме їде, не відповів. Тільки ухилився та сказав, мовляв, "до вас додому на чай, не хочете". Суспільне опублікувало відео, як Павло виходив з Лаври, пише 24 Канал.
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Як Паша "Мерседес" покидав Лавру
На питання журналістки, що відбувалося сьогодні в нього вдома, Павло Лебідь не відповів. Сказав, щоб питали про це у Службі безпеки України.
При виході з Києво-Печерської лаври люди вигукували:
- "ганьба";
- "дякуємо СБУ".
Видання також повідомило, що слідчі СБУ також пішли з Лаври.
Як Павло "Мерседес" покидав Лавру: дивіться відео
СБУ повідомила про підозру Паші "Мерседесу"
- 1 квітня Служба безпеки України повідомила Паші "Мерседесу" про підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, а також за виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників.
- Слідчі перехопили телефонні розмови Павла Лебедя, де він радіє "російському прапору" в Херсоні, заявляє, що Україна нібито "провокує" Росію. Також Павло говорив, що на Заході нашої держави "немає українців" та закликав молитись за Кіріла та "нікого не слухати".
- Вдома у колишнього очільника Києво-Печерської лаври під час обшуків знайшли портрети з бурштину, коштовності та золото. Також у розкішному маєтку був російський герб.