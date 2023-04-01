Сам він на питання журналістів, куди саме їде, не відповів. Тільки ухилився та сказав, мовляв, "до вас додому на чай, не хочете". Суспільне опублікувало відео, як Павло виходив з Лаври, пише 24 Канал.

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Як Паша "Мерседес" покидав Лавру

На питання журналістки, що відбувалося сьогодні в нього вдома, Павло Лебідь не відповів. Сказав, щоб питали про це у Службі безпеки України.

При виході з Києво-Печерської лаври люди вигукували:

"ганьба";

"дякуємо СБУ".

Видання також повідомило, що слідчі СБУ також пішли з Лаври.

Як Павло "Мерседес" покидав Лавру: дивіться відео

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