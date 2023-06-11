"Непокорные" оккупанты бросают на мясные штурмы: Генштаб о безуспешных попытках врага наступать

Из-за участившихся случаев саботажа и дезертирства среди мобилизованных, командование России решило отправлять их в штурмовые роты для "мясных штурмов".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отмечают, что попытки врага вести наступление – безуспешны.

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В русском войске участились случаи дезертирства. В Генштабе объяснили, что среди причин:

отсутствие юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в русской армии;

отсутствие значительных достижений в поле боя;

распространение панических настроений по поводу будущих перспектив.

По этим причинам среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства,

– говорится в возведении Генштаба ВСУ.

Как отмечается, для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил России принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования в так называемых "мясных штурмах".