Герасимова могли сместить с должности командующего войсками России в Украине, – Daily Mail

67-летний Валерий Герасимов мог лишиться должности командующего оккупационными войсками в Украине, не продержавшись на ней даже полгода. Российский генерал, вероятно, разозлил Владимира Путина.

СМИ пишут, что взбешенный Владимир Путин сделал резкий ход. Российский диктатор снял Валерия Герасимова с должности менее чем через полгода после назначения на нее.

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Почему Путин сместил Герасимова

По данным СМИ, российский диктатор продолжает чистку высшего руководства страны после неудачного мятежа предводителя наемников из ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Таким образом, он пытается восстановить контроль.

Журналисты отмечают, что кадровое решение Путина относительно Герасимова не было официально подтверждено.

Также Путин в этом году отстранил от должностей генерал-полковника Михаила Мизинцева, также известного как "Мариупольский мясник", и генерала Рустама Мурадова. Последний провалил наступление захватчиков на Угледар.

Кем диктатор заменил Герасимова

По предварительной информации, теперь войсками государства-террориста в Украине будет командовать Михаил Теплинский, который имеет звание генерал-полковника. До этого он командовал воздушно-десантными войсками страны-агрессорки.

Что касается Герасимова, то он якобы останется руководить армией захватчиков как начальник генерального штаба. Однако общую ответственность за полномасштабную войну России против Украины будет нести 54-летний Теплинский.

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