Путин никогда никого не наказывает: что ожидает Шойгу, Золотова и Кадырова
Недомятеж главы ЧВК "Вагнера" для министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя росгвардии Виталия Золотова и самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова ничем не закончится. Их могут даже наградить.
Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что Владимир Путин заявлял о том, что все "объединились вокруг руководителя" страны-агрессора.
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"Он же сказал – официальная версия уже дана, что "все органы сработали так, как надо. Все проявили "героизм", все защитили Путина". Теперь всех наградят, повысят в званиях", – сказал Жирнов.
Что будет с Шойгу, Золотовым и Кадыровым после недомятежа Пригожина: смотрите видео
Путин не наказывает никого
Также им могут дать деньги и новые квартиры. А вот главным "победителем" в его клане может быть руководитель росгвардии Виталий Золотов. Ведь, по словам Жирнова, похоже, что другие сотрудничали достаточно активно с главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным. Зато Золотов, возможно, где-то сделал себе "алиби" и меньше всех "загрязнился".
Видите, как петух ходил, хорохорился. Говорил: "Мы теперь танки получим, бронетранспортеры. Все, что эти козлы проиграли, – все теперь наше будет". Золотов был очень доволен этим делом. Другие знали, что им стоит пока отсидеться. Путин никогда никого не наказывает,
– отметил бывший сотрудник КГБ.
К примеру, российский генерал Александр Лапин, ранее командовавший группировкой российских войск "Центр", стал руководителем главного штаба сухопутных войск страны-агрессора. Хотя именно его закидывали "сдачу" украинским бойцам Изюма и Купянска на Харьковщине.
"Это что, наказание? Путин кого наказал? Кого, где, когда? Он может слабого наказать", – добавил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.
Мятеж Пригожина: главное
- Вечером 23 июня главарь вагнеровцев фактически объявил войну минобороны России. ЧВК "Вагнера" 24 июня захватила военные объекты в Ростове, Воронеже и двигалась на Москву. Впрочем, наемники не дошли 200 километров до столицы России.
- Самопровозглашенный президент Беларуси провел переговоры с Евгением Пригожиным. После этого глава вагнеровцев развернул колонны обратно в лагеря, а сам должен был поехать в Беларусь.
- Дело против Пригожина закрыли. Тем временем Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнера" прибыл в Беларусь. Кроме того, передислоцируются в эту страну и сами вагнеровцы. Местные заметили их на территории заброшенной базы в Могилевской области.
- А в России начали лететь головы. Вероятно, за госизмену арестовали командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина, а также его заместителя генерала-полковника Андрея Юдина. Впрочем, эту информацию активно опровергали.