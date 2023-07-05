Возможно, еще извинятся: Пригожина уже не называют предателем и возвращают конфискованные активы
Из-за попытки мятежа Евгения Пригожина сначала называли предателем, а во время обысков нашли миллиарды рублей наличными. Прошло больше недели – и главарю ЧВК "Вагнера" начали возвращать конфискованное.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что за деньгами главарь ЧВК "Вагнера" отправил своего водителя.
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Все конфискованное вернули Пригожину
Жданов отметил, что Сергей Шойгу продолжает бороться с Пригожиным и его влиянием в российском минобороны. В то же время, на фоне этого главарю ЧВК "Вагнера" вернули все конфискованные у него активы.
Он напомнил, что после мятежа, когда у Пригожина начались обыски, на стоянке нашли "Газель" с 4 миллиардами рублей, затем еще большую сумму обнаружили в офисе. В общей сложности было конфисковано примерно 10 миллиардов рублей.
Теперь же, заметил военный эксперт, появилась информация, что Пригожину вернули миллиарды рублей и сотни тысяч долларов, обнаруженных в офисе компании "Вагнера", а также 5 слитков золота.
Жданов о возвращении Пригожину конфискованных миллиардов: смотрите видео
Пригожина могут еще и поблагодарить
Самое интересное, подчеркнул он, что силовики не собирались возвращать все это главарю ЧВК "Вагнера". Все это должны были приобщить к уголовному делу о мятеже, госизмене.
Но, сиронизировал Жданов, как пишут российские СМИ, вернуть все это Пригожину заставило "вмешательство обстоятельств непреодолимой силы". Главарь ЧВК "Вагнера" не приехал лично за деньгами, а отправил своего водителя с официальной доверенностью.
То есть, добавил он, сначала говорили, что Пригожин предатель и даже кричали, что его нужно "повесить за ноги", а теперь все вернули.
Я так понимаю, что еще и принесут извинение и скажут "спасибо" за проделанную работу,
– сказал Жданов.
То есть, предположил военный эксперт, поблагодарят не российских силовиков, а именно Пригожина.
Что известно о мятеже Пригожина: коротко
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну Сергею Шойгу и заявил о походе на Москву. Однако мятеж главаря ЧВК "Вагнера" длился только сутки – Пригожин свернул его, не дойдя до столицы страны-террориста.
- После того были закрыты уголовные дела, возбужденные против Евгения Пригожина 23 июня. Однако руководитель ЧВК "Вагнера" должен был отправиться в Беларусь.
- В то же время большинство вагнеровцев почему-то исчезли с поля боя. Отдельные наемники Пригожина все еще остаются в Украине. Впрочем, как отметил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый, это довольно незначительное количество.