ТикТок войска наконец-то прибыли: кадыровцы сняли бравадное видео под Москвой

Пригожин 23 июня объявил о своем походе на военное руководство России, а уже вечером следующего дня дал заднюю и повернул назад. За время этих бурных событий кадыровцы так спешили на помощь минобороны России, что только, вероятно, на рассвете 25 июня встали на защиту Москвы.

За почти 120 километров до столицы болот, в Коломне Московской области, кадыровцы стали защищать мост. А чтобы это выглядело не как скучное топтание на месте – сняли бравадное видео. Его, в частности, выложил в своем телеграм-канале Сергей Стерненко, пишет 24 канал.

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Пафосная музыка и гражданские на фоне

Под пафосную музыку они ходили по мосту, махали с серьезными минами вдаль и показывали шевроны. Якобы так ищут страшных вагнеровцев, которые уже успели и так повернуть назад.

Интересно, что во время напряженных событий мимо проходили гражданские, которые не обращали никакого внимания на наемников в форме. Их присутствие в кадре только добавляло ноток абсурдности всему видео.

Гражданских не беспокоила съемка нового тиктока / Скриншоты

Сами же кадыровцы заявили, что прибыли по приказу Путина и Кадырова охранять мост. А также громко пригрозили пригожинским боевикам расплатой.

Кто бы они ни были, кем бы они ни были, мы зароем этих изменников, предателей родины, и выполним любую поставленную нам задачу,

– сказал кадыровец.

Пафосное видео отряда "Ахмат": видео

Кадыровцев затормозила пробка

Отметим, что накануне по приказу Кадырова его бойцы отправились и в Ростов. Однако и туда они не то чтобы сильно торопились.

Тогда российские паблики заявили, что "Ахмат" расположен в 7 километрах от Ростова. Однако кадыровцы не были бы собой, если бы не снимали все, что видят. Так что благодаря слитому в сеть видео стало понятно, что стоят они в 87 километрах от пункта назначения.

И казалось бы, спешат изо всех сил для помощи в борьбе. Однако из опубликованного видео стало понятно, что ахматовцы попали в пробку. Более того, некоторые российские источники сообщали, что стояли они в ней якобы около четырех часов.

Кадыровцы попали в пробку: видео

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