Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его мнению, у Владимира Путина не было иного выхода, как предложить Пригожину "амнистию". Расправиться с теми, кто поддержал мятеж, будет просто физически невозможно.

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Как должны были бы наказать мятежников

С Пригожина, в частности, сняли обвинения и закрыли уголовное дело. Так что такой шаг для Путина является не просто поражением, а унижением.

У него была безвыходная ситуация, что ему оставалось делать? Потому что у Путина реально не было никаких сил для того, чтобы остановить этих бандитов,

– заметил Сергей Жирнов.

Стоит также обратить внимание, что милиция и другие спецслужбы в России не особо препятствовали "маршу справедливости". Некоторые военные на фронте также публично выразили свою поддержку Пригожину и его действиям. Однако велика вероятность, что последствий не будет.

"Ничего им не будет, потому что их слишком много – устанешь их уничтожать. Обычно, когда подобное происходят, говорят, что расстреливают разбойников и командиров, а все остальные считаются обманутыми. Их прощают", – рассказал экс-разведчик.

Некоторым могут дать условный срок, чтобы за человеком закреплялась судимость и его легко можно было "отловить".

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Огромная трещина в российской системе

Это очень плохой знак для России, что давно определенные приказы не выполняются. В случае с Пригожиным – ему будто бы дают покой, а не ликвидируют.

Это огромная трещина в системе. Грубо говоря, системы уже нет. Потому что в системе соблюдают правила. Главное из них – вы должны выполнять приказы, если нет – вас сажают в тюрьму,

– подчеркнул Жирнов.

Если же кто-то с оружием в руках против приказа, их воинская часть расформировывается. У нее сжигают флаг, разжалуют командиров или судят и расстреливают их. Ни одна часть, когда-то проводившая мятеж, не оставалась.

"ЧВК "Вагнер" не может существовать больше физически, если действует государство. Но никакого государства в России нет, никакого президента нет. Если бы президент был, Пригожин прожил бы ровно 24 часа еще в сентябре", – заявил экс-разведчик.

Ведь на протяжении последнего года поведение Евгения Пригожина небывалое для военно-политического руководства России. Однако реакции на его выпады не последовало ни разу.

"Один протест – и Путина нет"

К слову, проблема с отловом всех виновных в мятеже такая же, как и с народом. Если бы хоть небольшая часть россиян действительно вышла бы на улицы, Владимир Путин ничего бы не смог с ними сделать.

Потому что все МВД – это примерно 950 тысяч человек, вся армия – это миллион, разбросанный по стране.

Если в Москве выйдет миллион – все, Путина не станет. Власть устроена не на насилии, а на добровольном согласии подчиняться законам. Потому что с людьми, не подчиняющимися законам в индивидуальном порядке, можно разделаться. А если выйдет миллион – с ним расправиться невозможно,

– подчеркнул Жирнов.

Однако это вещь, которую русские либо не понимают, либо не хотят понимать. Один масштабный протест – и Путина не было бы. С миллионной толпой ни одна охрана не могла бы справиться.

Ошибка для Пригожина: что известно