Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. На його думку, у Владіміра Путіна не було іншого виходу, як запропонувати Пригожину "амністію". Натомість розправитись з тими, хто підтримав заколот буде просто фізично неможливо.

Читайте також Збитки від заколоту "вагнерівців": збитий Іл-22М та інші літаки, пошкоджені дороги та будинки

Як мали б покарати заколотників

З Пригожина, зокрема, зняли обвинувачення та закрили кримінальну справу. То ж такий крок для Путіна є не просто поразкою, а приниженням.

У нього була безвихідна ситуація, що йому залишалось робити? Тому що у Путіна реально не було жодних сил для того, щоб зупинити цих бандитів,

– зауважив Сергій Жирнов.

Варто також звернути увагу на те, що міліція та інші спецслужби в Росії не особливо перешкоджали "маршу справедливості". Деякі військові на фронті також публічно висловили свою підтримку Пригожину та його діям. Однак є велика ймовірність, що наслідків не буде.

"Нічого їм не буде, бо їх занадто багато – втомишся їх знищувати. Зазвичай, коли подібне відбуваються, кажуть, що розстрілюють розбійників та командирів, а всі інші вважаються обманутими. Їх вибачають", – розповів ексрозвідник.

Деяким можуть дати умовний термін, аби за людиною закріплювалась судимість і її легко можна було "відловити".

Сергій Жирнов про те, що мало б статись та що станеться з вагнерівцями: дивитись відео

Величезна тріщина в російській системі

Це дуже поганий знак для Росії, що давно визначені накази не виконуються. У випадку з Пригожиним – йому начебто дають спокій, а не ліквідовують.

Це величезна тріщина у системі. Грубо кажучи, системи уже немає. Тому що в системі дотримуються правил. Головне з них – ви маєте виконувати накази, якщо ні – вас садять у в'язницю,

– підкреслив Жирнов.

Якщо ж хтось зі зброєю в руках йде проти наказу, їхня військова частина розформовується. У неї спалюють стяг, розжалують командирів або ж судять та розстрілюють їх. Жодна частина, яка колись проводила заколот, не залишалась.

"ПВК "Вагнер" не може існувати більше фізично, якщо діє держава. Але ніякої держави в Росії нема, ніякого президента нема. Якби президент був, Пригожин прожив би рівно 24 години ще у вересні", – заявив ексрозвідник.

Адже протягом останнього року поведінка Євгенія Пригожина є нечуваною щодо військово-політичного керівництва Росії. Однак реакції на його випади не було жодного разу.

"Один протест – і Путіна немає"

До слова, проблема з виловом усіх винних в заколоті така ж, як і з народом. Якби хоч невелика частина росіян справді вийшла б на вулиці, то Владімір Путін нічого б не зміг з ними зробити.

Тому що все МВС – це приблизно 950 тисяч осіб, вся армія – це мільйон, який розкиданий по країні.

Якщо в Москві вийде мільйон – то все, Путіна не стане. Влада ж влаштована не на насиллі, а на добровільній згоді підкорятись законам. Тому що з людьми, які не підкоряються законам в індивідуальному порядку, можна розправитись. А якщо вийде мільйон – з ним розправитись неможливо,

– наголосив Жирнов.

Однак це річ, якої росіяни або не розуміють, або не хочуть розуміти. Один масштабний протест – і Путіна не було б. З мільйонним натовпом жодна охорона не могла б впоратись.

Помилування для Пригожина: що відомо