Колоссальный удар по режиму: в чем главная опасность мятежа Пригожина для Путина

СМИ, ссылаясь на собственные источники в ФСБ, сообщали, что ЧВК "Вагнера" якобы шли сплошным потоком через пункты пропуска. И, мол, у российского руководства паника – никто не знает, что делать. Но будущее действительно непредсказуемо.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что сейчас пытаются понять, насколько конфликт армии Евгения Пригожина глубок и играет или нет в эти игры Владимир Путин.

К теме Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходящее в России

"Мы видим полный выход путинского проекта из-под контроля. По сути, у нас есть какое-то восстание Пугачева. Только это гораздо опаснее, ведь идет национальный "герой" той части населения, которая, к сожалению, топит за войну и поддерживает войну Путина", – подчеркнул Гудков.

Что известно о восстании Пугачева

Это казацкое восстание в 1773-1175 годах, происходившее в Российской империи. Его проводником был Емельян Пугачев – уроженец украинской станицы. К восстанию приобщались, в частности, татары, казахи, чуваши, эрзяны, башкиры. А также уральские заводские рабочие и много крепостных всех губерний, где были боевые действия. Восстание имело характер гражданской войны против императрицы Екатерины II.

Глава ЧВК "Вагнера" является "героем" для этих людей. Мол, он не вор, абсолютно "народный человек", который идет "возобновлять справедливость и наказывать предателей". К тому же зекам нечего терять.

Мятеж от "ближайших"

Никто не верил и не ожидал, что такое может произойти. То есть бунт подняла "ближайшая" к Путину часть, которая выполняла его личные приказы и в целом была верной. Теперь она идет с войной. Фактически, это разрушает путинскую власть.

Сможет ли Пригожин отвоевать у Путина пол России, пол царства – не знаю. Пока, наверное, некоторые (военные – 24 Канал) части Путина подчиняются, пока его защищают, выполняют приказы. Но это пока,

– отметил российский оппозиционный политик.

В настоящее время происходит исторический момент. Ведь это делает человек, созданный руками самого российского диктатора – с его подачи, согласия. ЧВК "Вагнера" создали при руководстве Владимира Путина, ее вооружили и дали все возможности. Но ныне эта структура подняла бунт против путинской верхушки и военного командования.

"То есть действительно полный раздрай и раскол. Предпосылки проявились абсолютно "фантастически" в неожиданной форме", – отметил российский оппозиционный политик.

Какие могут быть последствия событий в России для Путина: смотрите видео

Колоссальный удар по режиму

Евгений Пригожин заявил, что когда его бойцы заходили в Ростов, то с ними якобы обнимались российские пограничники. Мол, вагнеровцы будут "идти до конца" и уничтожать всех, кто будет на их пути.

Вероятно, российские войска, которые сейчас на Запорожском, Бахмутском направлениях, просто убегут. В любом случае уже не будет никакой слаженной армейской деятельности. Конфликт Пригожина с генштабом России полностью компрометирует путинские власти как власть, которая гниет и не способная управлять страной.

Даже, если бунт Пригожина будет подавленным мятежом, он нанесет колоссальный удар по путинскому режиму,

– отметил Геннадий Гудков.

Мятеж в России: главное