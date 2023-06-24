Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зазначив, що зараз намагаються зрозуміти, наскільки конфлікт армії Євгєнія Пригожина глибокий та грає чи ні в ці ігри Владімір Путін.

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"Ми бачимо повний вихід путінського проєкту з-під контролю. По суті, ми маємо якесь повстання Пугачова. Тільки це значно небезпечніше, адже йде національний "герой" тієї частини населення, яка, на жаль, топить за війну й підтримує війну Путіна", – наголосив Гудков.

Що відомо про повстання Пугачова

Це козацьке повстання у 1773-1175 роках, яке відбувалося в Російській імперії. Його провідником був Омелян Пугачов – уродженець української станиці. До повстання долучалися, зокрема, татари, казахи, чуваші, ерзяни, башкири. А також уральські заводські робітники й багато кріпаків всіх губерній, де були бойові дії. Повстання мало характер громадянської війни проти імператриці Катерини II.

Глава ПВК "Вагнера" є "героєм" для цих людей. Мовляв, він не злодій, абсолютно "народна людина", яка йде "поновлювати справедливість та карати зрадників" тощо. До того ж зекам нема чого втрачати.

Заколот від "найближчих"

Ніхто не вірив та не очікував, що таке може статися. Тобто, бунт підняла "найближча" до Путіна частина, яка виконувала його особисті накази й загалом була вірною. А тепер вона йде з війною. Фактично, це руйнує путінську владу.

Чи зможе Пригожин відвоювати у Путіна пів Росії, пів царства – не знаю. Поки що, напевно, деякі (військові – 24 Канал) частини Путіну підкоряються, поки що його захищають, виконують накази. Але це поки що,

– зауважив російський опозиційний політик.

Нині відбувається історичний момент. Адже це робить людина, створена руками самого російського диктатора – з його подання, згоди. ПВК "Вагнера" створили за керівництва Владіміра Путіна, її озброїли та дали всі можливості. Та нині ця структура підняла бунт проти путінської верхівки та військового командування.

"Тобто, дійсно повний роздрай та розкол. Передумови проявилися абсолютно "фантастично" в неочікуваній формі", – зазначив російський опозиційний політик.

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Колосальний удар по режиму

Євгєній Пригожин заявив, що коли його бійці заходили в Ростов, то з ними нібито обіймалися російські прикордонники. Мовляв, вагнерівці будуть "йти до кінця" й знищувати всіх, хто буде на їх шляху.

Та ймовірно, російські війська, які нині на Запорізькому, Бахмутському напрямках, просто втечуть. У будь-якому випадку вже не буде ніякої злагодженої армійської діяльності. Конфлікт Пригожина з генштабом Росії повністю компрометує путінську владу як таку, що гниє і не здатна керувати країною.

Навіть, якщо бунт Пригожина буде придушеним заколотом, він завдасть колосального удару по путінському режиму,

– зауважив Геннадій Гудков.

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