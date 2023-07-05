Это означает, что окончательно группу "Вагнера" российские власти не собираются уничтожать. Ведь ЧВК "Вагнера" существует не только в России. Она также выполняет бизнес-задания на Африканском континенте и на Ближнем Востоке. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Россия могла разделиться на 2 части, директор ЦРУ звонил Нарышкину: события после мятежа

ЧВК "Вагнера" не исчезнет полностью

Он предположил, что в стране-агрессоре после неудачного переворота ЧВК "Вагнера" как крупная военизированная структура будет уничтожена. Однако часть вагнеровцев будет переброшена за границу для выполнения бизнес-задач по "отжиму" месторождений или приведению к власти диктаторов в каких-то странах.

Поэтому для Пригожина не все так грустно, как прогнозировалось, что якобы он будет ликвидирован.

"Еще рано об этом говорить. Не зря сплетничают, что Пригожин поселился в Беларуси в номере без окон", – заметил политтехнолог.

Политтехнолог предположил дальнейшую судьбу Пригожина и ЧВК "Вагнера": смотрите видео

Пригожин выполнил важную задачу

В то же время владелец ЧВК "Вагнера" хоть и не реализовал свой "переворот" и не дошел до Москвы, однако выполнил очень важную задачу.

Он показал слабость российской власти и абсолютную невозможность Путина противостоять новосозданным военным образованиям. И в будущем это могут использовать не только те, кто связан с Пригожиным,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Многие увидели, что военному формированию можно почти за день спокойно доехать практически до Москвы и взять власть. Именно поэтому это только начало волнений, ожидающих Россию.

Обратите внимание! Пригожин вероятнее всего не будет наказан Путиным за совершение мятежа. Более того, он делает заявления о том, что его так называемый "Марш справедливости" на Москву был направлен якобы "на борьбу с предателями" и мобилизацию российского общества. Также он намекает на какие-то "победы на фронте", которые все увидят. Напомним, что это второе публичное заявление Пригожина после попытки "переворота".

Что происходит с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнера"