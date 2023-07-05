Це означає, що остаточно групу "Вагнера" російська влада не збирається знищувати. Адже ПВК "Вагнера" існує не тільки в Росії. Вона також виконує бізнес-завдання на Африканському континенті та на Близькому Сході. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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ПВК "Вагнера" не зникне повністю
Він припустив, що в країні-агресорці після невдалого перевороту ПВК "Вагнера" як велика воєнізована структура буде знищена. Проте частина вагнерівці буде перекинута за кордон для виконання бізнес-завдань по "віджиму" родовищ чи приведення до влади диктаторів в якихось країнах.
Тому для Пригожина не все так сумно, як прогнозувалось, що нібито його буде ліквідовано.
"Ще рано про це говорити. Не дарма кажуть, що Пригожин поселився в Білорусі в номері без вікон", – зауважив політтехнолог.
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Пригожин виконав важливе завдання
Водночас власник ПВК "Вагнера" хоч і не реалізував свій "переворот" та й не дійшов до Москви, однак виконав дуже важливе завдання.
Він показав слабкість російської влади, та абсолютну неможливість Путіна протистояти новоствореним військовим утворенням. І в майбутньому це можуть використати не тільки ті, хто пов'язаний з Пригожиним,
– наголосив Борис Тизенгаузен.
Багато хто побачив, що військовому формуванню можна майже за день спокійно доїхати практично до Москви і взяти владу. Саме тому, це тільки початок зворушень, які чекають Росію.
Що нині відбувається з Євгенієм Пригожиним та ПВК "Вагнера"
- 10 мільярдів рублів, сотні тисяч доларів готівкою та 5 злитків золота, які були вилучені під час обшуку в офісах Пригожина, йому повернули. Зазначається, що сам власник ПВК "Вагнера" гроші та золото не забирав. Це зробив його водій з офіційною довіреністю.
- Також один з кремлівських пропагандистів повідомив, що з російського бюджету виділялися шалені гроші на фінансування ПВК "Вагнера". Мовиться нібито про 858 мільярдів рублів – майже трильйон. Проте вважається, що ця сума надавалась з 2013 року.
- Хоча у ПВК "Вагнера" повідомили у соцмережах про буцімто припинення вербування найманців на один місяць, але це не так. Журналісти дізналися, що понад 10 представництв ПВК "Вагнера" у різних російських містах продовжують набирати бойовиків. Ба більше, контракт укладається не з міноборони країни-агресорки, а саме з ПВК "Вагнера".