Полетят "головы", – политолог предположил, кого еще могут наказать за "переворот" Пригожина
Вооруженный мятеж главаря вагнеровцев Евгения Пригожина провалился, однако он добавил работы российским спецслужбам. Ведь теперь на болотах пытаются найти всех причастных к маршу справедливости и наказать.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он добавил, что "переворот" нагнал страх и панику на военного преступника Владимира Путина.
Важно Для него главное сейчас настроение элит: волнуется ли Путин своим авторитетом и влиянием.
Только к лучшему
Как отметил политолог, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и генерал Сергей Суровикин – ключевые фигуры мятежа. Однако вокруг них много фигур меньше рангом.
Конечно, полетят головы, ведь страх у Путина самая главная мотивация. Диктатор испугался и теперь будет мстить всему окружению,
– сказал Сазонов.
К тому же не обязательно это будут реальные виновники, возможно, кто просто был рядом или не уберег узурпатора от страха.
"Это нам только к лучшему. Чем больше у них (россиян – 24 Канал) разборок, сносов голов, тем нам легче", – добавил политолог.
Кому и почему будет мстить Путин после "марша справедливости": смотрите видео
Последние новости о мятеже Пригожина
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что если бы главарю вагнеровцев удалось завершить свой план, то Россия была бы уже разделена на две части. Кроме того, если бы Пригожин дошел до Москвы, то сказал бы, что Кремль пуст, ведь все бы убежали от страха.
- Также украинская разведка сообщила, что во время "марша справедливости" ФСБ получила задачу ликвидировать "повара Путина". Как оказалось, ГУР давно знало о планах Пригожина совершить "переворот" в России.
- После однодневного мятежа Пригожина и вагнеровцев решили выгнать в Беларусь, где их с радостью встретит самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Предполагают, что для наемников уже даже возводят масштабный палаточный городок. Кроме того, есть информация, что на территорию Беларуси подтянулись тысячи вагнеровцев.
- По мнению премьер-министра Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, Россией руководит коллективный Путин, поэтому даже мятеж Евгения Пригожина был спланированной спецоперацией. Ее провели для того, чтобы обнаружить недовольных и усилить действующий кремлевский режим.