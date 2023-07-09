Когда статус предателя – не помеха: куда летал Пригожин после мятежа
Источник:Стивен Бернард
В конце июня Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж. В сети появилась демонстрация, куда глава ЧВК "Вагнера" летал в дни "марша справедливости" и после него.
Видео удалось создать благодаря сервису flightradar24. На нем можно увидеть, что с 24 июня самолет Пригожина совершил немало полетов. В частности, в Петербург и Москву.
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Куда мог летать Пригожин
Выложил видеоинфографику с возможными полетами Пригожина журналист Financial Times Стивен Бернард. Она показывает нам, что главарь ЧВК "Вагнера" несколько раз был в Минске. А так, в большинстве своем он находился в северной столице России. Частенько летал на день в Москву. Вот как выглядит список его перелетов:
25 июня
- 1-й полет из Петербурга в Ростов
- 2-й полет из Ростова в Петербург
27 июня
- 1-й полет из Петербурга в Ростов
- 2-й полет из Ростова в Минск
- 3-й полет в Москву
- 4-й полет из Москвы в Петербург
Куда Пригожин мог летать после мятежа: смотрите видео
После этого было гораздо меньше полетов в один день:
- 29 июня из Петербурга в Москву
- 30 июня из Москвы в Петербург
- 1 июля из Петербурга в Минск
- 3 июля из Петербурга в Москву
- 3 июля из Москвы в Петербург
- 5 июля из Петербурга в Москву
6 июля
- 1-й полет из Москвы в район между Воронежем и Саратовым
- 2-й полет оттуда обратно в Москву.
Ситуация вокруг Пригожина очень интересна. Его сначала называли предателем и пытались закенселить. Но те же перелеты свидетельствуют, что он спокойно передвигается по России и не испытывает никакого дискомфорта на этот счет.
Что происходит с Пригожиным и ЧВК "Вагнера"
- Начнем с того, что Пригожин отдал приказ всем находившимся в Украине наемникам. Они должны находиться в отпуске до начала августа. Тем временем в ЧВК "Вагнера" готовятся к выводу своих сил в Беларусь.
- Интересно, что 19 регионов России действия Пригожина поддержали. По словам Зеленского, это демонстрация того, что Путин далеко не все контролирует внутри своей страны. Само продвижение вагнеровцев продемонстрировало, насколько просто это можно сделать.
- Между тем, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Пригожина уже не называют предателем. Более того, ему даже вернули активы, конфисковавшие накануне.
- Напоследок поделимся с вами фото из особняка Пригожина. Там даже нашлось место для домашней реанимации.