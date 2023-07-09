Когда статус предателя – не помеха: куда летал Пригожин после мятежа

В конце июня Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж. В сети появилась демонстрация, куда глава ЧВК "Вагнера" летал в дни "марша справедливости" и после него.

Видео удалось создать благодаря сервису flightradar24. На нем можно увидеть, что с 24 июня самолет Пригожина совершил немало полетов. В частности, в Петербург и Москву.

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Куда мог летать Пригожин

Выложил видеоинфографику с возможными полетами Пригожина журналист Financial Times Стивен Бернард. Она показывает нам, что главарь ЧВК "Вагнера" несколько раз был в Минске. А так, в большинстве своем он находился в северной столице России. Частенько летал на день в Москву. Вот как выглядит список его перелетов:

25 июня

1-й полет из Петербурга в Ростов

2-й полет из Ростова в Петербург

27 июня

1-й полет из Петербурга в Ростов

2-й полет из Ростова в Минск

3-й полет в Москву

4-й полет из Москвы в Петербург

Куда Пригожин мог летать после мятежа: смотрите видео

После этого было гораздо меньше полетов в один день:

29 июня из Петербурга в Москву

из Петербурга в Москву 30 июня из Москвы в Петербург

из Москвы в Петербург 1 июля из Петербурга в Минск

из Петербурга в Минск 3 июля из Петербурга в Москву

из Петербурга в Москву 3 июля из Москвы в Петербург

из Москвы в Петербург 5 июля из Петербурга в Москву

6 июля

1-й полет из Москвы в район между Воронежем и Саратовым

2-й полет оттуда обратно в Москву.

Ситуация вокруг Пригожина очень интересна. Его сначала называли предателем и пытались закенселить. Но те же перелеты свидетельствуют, что он спокойно передвигается по России и не испытывает никакого дискомфорта на этот счет.

Что происходит с Пригожиным и ЧВК "Вагнера"