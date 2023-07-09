Відео вдалося створити завдяки сервісу flightradar24. На ньому можна побачити, що з 24 червня літак Пригожина здійснив чимало польотів. Зокрема, до Петербурга та Москви.
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Куди міг літати Пригожин
Виклав відеоінфографіку з можливими польотами Пригожина журналіст Financial Times Стівен Бернард. Вона показує нам, що ватажок ПВК "Вагнера" лиш кілька разів був у Мінську. А так, здебільшого він перебував у північній столиці Росії. Частенько літав на день до Москви. Ось, який вигляд має перелік його перельотів:
25 червня
- 1-й політ з Петербурга до Ростова
- 2-й політ з Ростова до Петербурга
27 червня
- 1-й політ з Петербурга до Ростова
- 2-й політ з Ростова до Мінська
- 3-й політ до Москви
- 4-й політ з Москви до Петербурга
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Після цього було значно менше польотів в один день:
- 29 червня з Петербурга до Москви
- 30 червня з Москви до Петербурга
- 1 липня з Петербурга до Мінська
- 3 липня з Петербурга до Москви
- 3 липня з Москви до Петербурга
- 5 липня з Петербурга до Москви
6 липня
- 1-й політ з Москви в район між Воронежем і Саратовим
- 2-й політ звідти назад до Москви.
Ситуація навколо Пригожина дуже цікава. Його спочатку називали зрадником і намагалися закенселити. Але ті ж перельоти свідчать, що він спокійно пересувається Росією та не відчуває жодного дискомфорту з цього приводу.
Що відбувається з Пригожиним і ПВК "Вагнера"
- Почнімо з того, що Пригожин віддав наказ усім найманцям, які перебували в Україні. Вони мають перебувати у відпустці до початку серпня. Тим часом у ПВК "Вагнера" готуються до виведення своїх сил до Білорусі.
- Цікаво, що 19 регіонів Росії дії Пригожина підтримали. За словами Зеленського, це демонстрація того, що Путін далеко не все контролює всередині своєї країни. Саме ж просування вагнерівців продемонструвало, наскільки просто це можна зробити.
- Тим часом військовий експерт Олег Жданов заявив, що Пригожина вже не називають зрадником. Ба більше, йому навіть повернули активи, які конфіскували напередодні.
- Наостанок поділимося з вами світлинами з особняка Пригожина. Там навіть знайшлося місце для домашньої реанімації.