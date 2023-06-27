В ОК "Юг" рассказали, как Украина использовала мятеж Пригожина в свою пользу
ВСУ воспользовались ситуацией на Юге во время мятежа Пригожина. И последствия его "похода на Москву" можно увидеть и сейчас.
В эфире национального телемарафона руководительница объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как события в России изобразились на фронте. Об этом пишет 24 Канал.
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Российские офицеры задумались об их назначении
Во время мятежа Пригожина ВСУ воспользовались ситуацией, а также усилили разъяснительную работу среди оккупантов, вкладывая в их понимание, что их место в России.
Не только потому, что это курс российского военного корабля, но и потому, что у них есть дела в своем государстве. Настоящий офицер должен заниматься безопасностью в своем государстве, а не вводить "русский мир" там, где они в принципе не нужны. Это существенно отразилось на понимании вражеского войска. Они действительно задумались над тем, что пора возвращаться домой и там устанавливать порядки,
– сказала Гуменюк.
Среди оккупантов усилилось дезертирство
Гуменюк сообщила, что этот быстро развернутый в России фарс повлиял на врагов еще и тем, что "даже если что-то затеяли, оно все равно не найдет абсолютного понимания и дальнейшего развития".
Теперь российские военные понимают, что они почти покинуты. И это на руку Украине, ведь у врагов усилились дезертирство, панические настроения и упадок морально-психологического духа.
Что происходило на Востоке во время мятежа Пригожина
- Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что под мятеж Пригожина враги забирали войска с Востока и пытались переместить их в московский регион.
- Но из-за того, что "поход на Москву" быстро исчерпал себя, все вражеские войска возвращаются на Восток.
- При этом обстрелы во время этих событий участились. В Институте изучения войны сообщили, что во время мятежа количество наземных атак возле Бахмута была больше, чем обычно. Однако это не помешало украинским защитникам продлить контрнаступление на 3 участках фронта.