Раздавались сирены, а впоследствии появился дым: под Воронежем неожиданно вспыхнула нефтебаза

В России продолжается сезон удивительных взрывов и пожаров. Так, под городом Воронеж неожиданно загорелась нефтебаза, где продолжаются бои российской армии с наемниками ЧВК "Вагнера"

За несколько минут до взрыва у нефтебазы вроде бы замечали российские вертолеты. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Возле Воронежа горит нефтебаза

Российские пропагандисты рассказали, что около 12.30 по местному времени они якобы увидели черный столб дыма вблизи города Воронеж. По их словам, пожар вспыхнул на российской нефтебазе в городе.

В Воронеже вспыхнула нефтебаза: смотрите видео

Этот дым будто бы видели жители почти всех районов российского города. Кроме того, в Воронеже якобы также раздавались сигналы воздушной тревоги.

Жители Воронежа слышали сирены в городе: смотрите видео

Очевидцы говорят, что пожар в городе достаточно сильный. В воздухе также ощущается запах огня и горевшей нефти.

Масштабный дым на нефтебазе в Воронеже: смотрите видео

Пропагандисты также сообщают, что вблизи города вроде бы продолжаются бои российских солдат и вагнеровцев. Стало ли именно это причиной взрыва – неизвестно.

Пожар на нефтебазе мог произойти в результате боев вагнеровцев и россиян: смотрите видео

Впоследствии очевидцы сообщили, что у самой нефтебазы находились наемники Пригожина. Кроме того, через несколько моментов до взрыва рядом с нефтебазой пролетал российский вертолет.

Возле нефтебазы пролетал российский вертолет: смотрите видео

Пока неизвестно, связан ли этот вертолет россиян со взрывом на нефтебазе. Однако пропагандисты подчеркивают, что именно после того, как он пролетел в резервуарах с нефтью, произошел пожар.

Российский вертолет пролетал рядом с нефтебазой: смотрите видео

Одной из жительниц российского города даже удалось запечатлеть момент взрыва на нефтебазе. Россиянка жаловалась, что вроде бы ей страшно, а также сказала, что вертолет якобы летел довольно низко возле нефтебазы.

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Впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что нефтебазе вроде бы горит резервуар с нефтью. Он также отметил, что в настоящее время пожар якобы пытаются более 100 пожарных.

В Воронеже вспыхнул резервуар с нефтью: смотрите видео

По словам Гусева, пострадавших в результате пожара на нефтебазе якобы нет. Кроме того, глава российской области не отметил, есть ли повреждение или разрушение зданий в самом городе.

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