Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, то, что сейчас делает российский диктатор – уже не очень и важно.

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История с мятежом Пригожина не завершена

Политтехнолог считает, что на самом деле ничто еще не завершено. Это сюжет с открытым финалом, ведь группировка Пригожина не пошла дальше и не завязались какие-либо бои. Поэтому история не завершена.

Все главные события впереди

– заявил Шейтельман.

По его словам, сейчас внутри этой истории разворачивается множество сюжетов. И в ней фигурируют Абрамович и Суровикин, а также Пригожин, путешествующий по всей России и Беларуси.

К тому же, заметил он, до сих пор не определено, кто герой в этой истории, а кто преступник. Так что все впереди и нужно немного времени, в частности недели – и мы увидим продолжение "банкета".

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Путин просто сбежал

Шейтельман отметил, что события 23 – 24 июня поставили финальную печать на том, что раньше было сделано Путиным.

Проблема в том, что Путин сбежал,

– заметил политтехнолог.

Кроме того, сбежали и все остальные. По его словам, диктатор за все годы пребывания у власти собрал вокруг себя таких ничтожеств, которые буквально все сбежали. Так что в один момент исчезло все государство.

То есть, добавил он, ни один из государственных деятелей не стал вступаться за государство, за свой пост. Исчезли и глава ФСБ, и секретарь совбеза, и министр обороны. Лишь несколько человек смогли хотя бы что-то сказать или сделать. А то, что сейчас делает Путин – уже не очень важно.

Любопытно! ЧВК "Вагнера" 24 июня захватила военные объекты в Ростове и Воронеже и пошли на Москву. Однако вагнеровцы неожиданно остановились, не дойдя 200 километров до российской столицы.

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