Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що зараз робить російський диктатор – не надто уже й важливо.

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Історія із заколотом Пригожина не завершена

Політтехнолог вважає, що насправді ще нічого не завершено. Це сюжет із відкритим фіналом, адже угруповання Пригожина не пішло далі й не зав'язалися якісь бої. Тому – історія не завершена.

Усі головні події попереду,

– заявив Шейтельман.

За його словами, зараз усередині цієї історії розгортається багато сюжетів. І в ній фігурують Абрамович та Суровікін, а також Пригожин, який мандрує по всій Росії та Білорусі.

До того ж, зауважив він, досі не визначено – хто герой у цій історії, а хто злочинець. Тож усе попереду й потрібно небагато часу, зокрема, тижні – й ми побачимо продовження "банкету".

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Путін просто втік

Шейтельман зазначив, що події 23 – 24 червня поставили фінальну печатку на тому, що раніше було зроблено Путіним.

Проблема в тім, що Путін утік,

– зауважив політтехнолог.

Крім того – втекли й усі інші. За його словами, диктатор за всі роки перебування при владі зібрав довкола себе таких нікчем, які буквально всі втекли. Тож в один момент зникла вся держава.

Тобто, додав він, жоден із державних діячів не став заступатися за державу, за свою посаду. Зникли і глава ФСБ, і секретар радбезу, і міністр оборони. Лише декілька осіб спромоглися хоча б щось сказати чи зробити. А те, що зараз робить Путін – уже не дуже важливо.

Цікаво! ПВК "Вагнера" 24 червня захопила військові об'єкти в Ростові й Воронежі та йшли на Москву. Проте вагнерівці несподівано зупинилися, не дійшовши 200 кілометрів до російської столиці.

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