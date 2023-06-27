В России закрыли уголовное дело о мятеже Пригожина
В России прекратили уголовное дело против мятежа Евгения Пригожина. Во время расследования было установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия.
Так, следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России закрыли уголовное дело о мятеже Пригожина
27 июня в ФСБ заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнера" приостановлено.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и других обстоятельств, имеющих значение для расследования, следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела,
– сказали спецслужбы.
Отмечается, что во время мятежа Пригожина погибли не менее 10 российских военных. Однако ФСБ о возбуждении дел по факту их гибели не сообщала.
Напомним, что дело о военном мятеже Пригожина было возбуждено 23 июня, после того, как он объявил о "марше справедливости", в рамках которого ЧВК намеревалась дойти до Москвы.
24 июня Дмитрий Песков заявил, что в рамках "достигнутой договоренности" между Пригожиным и российскими властями дело в отношении учредителя ЧВК будет прекращено.
Военный мятеж Пригожина: последние новости
- Как стало известно, 23 июня госсекретарь США разослал срочную телеграмму американским дипломатам. Это сообщение показало уровень тревоги в Белом доме из-за мятежа Пригожина.
- Кстати, в соцсетях ЧВК "Вагнера" и их родственники возмущены решением Пригожина прекратить "поход на Москву" и уйти из захваченного Ростова.
- В России активно распространяют информацию о том, что Шойгу в должности главы минобороны могут все-таки изменить, военныекоры уже даже называют имя предполагаемого преемника. Но в ISW сомневаются, вообще произойдет ротация в оборонном ведомстве страны-агрессора.
- В CNN сообщили, что американская разведка знала все планы главы вагнеровцев по поводу мятежа. В частности, как он планирует передвигаться. Однако разведывательные данные хранились в тайне.