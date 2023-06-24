"Паники нет", но бункерный "убегает": из Москвы вылетел самолет Путина
Похоже, Владимир Путин очень испугался, что до его бункера доберутся. Самолет президента России вылетел из Москвы.
О вылете самолета Путина из Москвы свидетельствуют данные Flightradar24. На опубликованном в сети скриншоте видно, что самолет "бункерного деда" следует подальше от российской столицы, информирует 24 Канал.
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От "Киев за 3 дня" дошли до "Путин бежит из Москвы". Впоследствии заявили, что у борта Путина над Тверью отключились транспондеры. Есть два варианта: либо не хотят показывать, куда он летит, либо с самолетом что-что случилось.
Самолет Путина улетает из Москвы / Скриншот из сети
Что говорит разведка
Ранее украинская разведка заявила, что самолет Путина срочно вылетел на Валдай. В то же время Дмитрий Песков – ручной пресс-секретарь "бункерного деда" – опроверг эту информацию. Он заявил, что Путин якобы работает в Кремле. Известно, что раньше он звонил по телефону президентам стран ОДКБ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "отшил" Путина, заявил, что события в России – внутреннее дело России.
Кто еще бросился бежать
- СМИ сообщили, что самолет Лукашенко вылетел из Минска и приземлился на территории Турции.
- Алексей Столяров – зять Сергея Шойгу – отменил все мероприятия, запланированные в России. Он заявил, что "находится с рабочим визитом" в ОАЭ.
- Также заявляли, что Дмитрий Медведев с семьей "эвакуирован" из Московской области.