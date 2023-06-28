Китай разочаровался в Путине: мятеж Пригожина показал слабость главы Кремля

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин разочарован слабостью Владимира Путина. После событий 24 июня Китай больше не рассматривает Россию как союзника.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Путин выглядит как лидер с большим количеством проблем внутри страны, ограничивающих его способность играть существенную роль в международных процессах.

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"Думаю, что в Китае даже был определенный шок от того, насколько российский президент испугался. Там демонстративно вызвали замминистра внешних дел и попросили подготовить отчет о так называемом "перевороте". После этих событий Си не рассматривает Россию как союзника, а исключительно как сырьевую базу", – считает военный эксперт.

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Путин – это Горбачев 1991 года

Риторика бункерного деда после мятежа Пригожина поражает своим ничтожеством. Он заявил, что большинство бойцов ЧВК "Вагнер" – патриоты России, и их просто пытались использовать против своих собратьев.

"Путин повторяет Горбачева в 1991 году, который после августовского путча говорил, что контролирует ситуацию, уверял, что "мы выстояли", "отстояли демократию" и тому подобное, а через три месяца сложил полномочия. Цель достигнута: Путин запуган, Путин боится, Путин сегодня максимально слаб", – добавил Жданов.

Реакция Китая на мятеж Пригожина