Мятеж Пригожина в России застал западных лидеров врасплох, – CNN

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вечером 23 июня начал мятеж против российского военного командования. Такие события стали настоящей неожиданностью для лидеров Запада, застав их врасплох.

Тем не менее журналисты издания CNN отметили, что главы западных стран все же решили не вмешиваться во внутренние события страны-агрессора. Ведь Путин это может использовать для своих амбиций и усугубить положение мятежа в стране.

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События в России удивили страны Запада

Авторы издания отметили, что чиновники в администрации американского президента Байдена созвали экстренное совещание вечером 23 июня. Там они решили оценить события, которые разворачивались настолько быстро, что "застали врасплох чиновников США и Европы".

В CNN также отметили, что, несмотря на напряженность между Пригожиным и Министерством обороны России, представители разведки США и Европы не предвидели того, что "повар Путина" пойдет штурмом на Ростовскую область своими силами. В ведомствах также сказали, что пока невозможно предположить, что сейчас планирует Пригожин.

Затрудняюсь сказать, что было разговорами, а что реальностью. Однако температура (между Пригожиным и Шойгу – 24 Канал), очевидно, росла,

– сказали представители западной разведки.

Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Запад будет наблюдать за происходящим в течение следующих 24–48 часов. По его словам, после этого, вероятно, в ЧВК "Вагнера" начнется дефицит поставки и обеспечения собственных войск.

Напоследок американские или европейские чиновники сказали, что им непонятно, насколько заранее Пригожин планировал атаку. Так, один из источников отметил, что, похоже, на организацию понадобилось не менее нескольких дней. В то же время другой источник подчеркнул, что Ростов расположен очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, не требовалось времени, чтобы осуществить этот мятеж.

Что известно о мятеже Пригожина в России