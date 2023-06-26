До сих пор не пришел в себя: Соловьев плачется из-за бунта Пригожина и собирается к Лукашенко

Неожиданным "миротворцем" между россиянами и другими россиянами стал Александр Лукашенко. Российские пропагандисты по новым методичкам начали преподносить его как "настоящего героя" для России.

В частности, Владимир Соловьев, очень встревоженный бунтом, теперь нахваливает белорусского диктатора не хуже, чем российского. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Герой" для пропагандистов

Александр Лукашенко стал настоящей звездой на шоу российских пропагандистов, которые уже получили методички. После того как при его "миротворческом" участии удалось отговорить Евгения Пригожина от похода на Москву, ему начали петь неслыханные дифирамбы.

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Лукашенко в моих глазах поднялся до нереальных высот. Надо мне отдельно к нему поехать. Если уж говорить о Нобелевской премии мира, то точно есть кому… Точно есть кому…,

– вдумчиво сказал Владимир Соловьев.

Другой пропагандист Сергей Мардан убежден, что белорусскому диктатору нужно прижизненно поставить "лучший памятник" в Москве.

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Пропагандисты все еще хотят взять Киев

Тем временем Владимир Соловьев никак не перестанет мечтать о "Киеве за три дня". Поэтому даже во время немного неудачной, а все же гражданской войны в России, предлагает отправить колонну вагнеровцев на украинскую столицу.

Скажу честно, этого (ухода "Вагнера" в полевые лагеря – 24 Канал) недостаточно. Я был бы рад увидеть аналогичный марш-бросок в сторону Киева, Львова. Если нужно будет – и Варшавы,

– размечтался Соловьев.

Пропагандист называет 24 июня – трагическим днем в русской истории. Добавил, что даже не вспоминает, когда "патриотизм" и "любовь к родине" якобы остановили кровопролитие. Но почему-то вагнеровцев "любовь к родине" не остановила ни в Ростове, ни в Воронеже.

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