Путин – президент только номинально, – у Зеленского назвали фамилию того, кто руководит Россией

Михаил Подоляк подвел итоги мятежа Пригожина и выделил три самых главных момента. В частности, все увидели, что Россия – абсолютно слабое государство.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – в эфире телемарафон прокомментировал мятеж Пригожина. Он рассказал, что еще во время встречи с так называемыми "военкорами" Путин подтвердил: он совершенно не понимает, что происходит, информирует 24 Канал.

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"Бункерный дед" не владеет информацией о войне как таковой. Он говорит какие-то абстрактные цифры. Подоляк подчеркнул, что Путин вообще не понимает, что происходит сегодня в вертикали власти как таковой.

Каковы 3 последствия мятежа Пригожина

Подоляк подчеркнул, что все увидели, что Россия – абсолютно слабое государство и Путина как президента не существует.

Второе: кто-то ценой такой акции Пригожина получил перераспределение власти в свою теневую сторону. Скорее всего, транзитивно Россией руководит человек по фамилии Патрушев. Номинально Путин – еще президент. Но фактически он уже не управляет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, репутация Пригожин полностью обнулена. Главаря вагнеровцев уже не существует. Медийный образ лопнул, а будет ли Пригожин физически, покажет время.

Подоляк предположил, что "Вагнер" либо частично распадется, либо будет постепенно растянут по другим военным компаниям.

О каком Патрушеве может идти речь

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк – экс-глава ГУР – рассказал, что власть в России хотели передать Дмитрию Патрушеву – сыну Николая Патрушева. В настоящее время он занимает должность министра сельского хозяйства. Наибольших "успехов" он достиг, помогая "прикрывать" разные дела. Также он "славится" своим умением решать коррупционные вопросы.

"По предварительным инсайдам, таким человеком (которому могли передать власть – 24 Канал) считался сын Патрушева Дмитрий, которого они продвигали, несмотря на отсутствие у него больших достижений как государственника. Сегодня он занимает позицию министра сельского хозяйства", – подчеркнул он.

Тем временем в России анонсировали "историческое" выступление Путина. Очевидно, он подготовил новую порцию бреда, которую готов озвучивать жителям болот.