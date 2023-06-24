Кто из пауков в банке выживет: в Минобороны прокомментировали последние события в России

Хотя мятеж Евгения Пригожина фактически завершился, вопрос о том, как будут разворачиваться события дальше – до сих пор актуален. На происходящее в стране-террористке отреагировали в Министерстве обороны Украины.

Украинское оборонное ведомство задалось вполне логичным вопросом – кто из пауков в банке выживет. То есть, кого в результате этих событий уберут, а кто будет отвечать перед трибуналом.

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Реакция Минобороны в завершение мятежа в России

Несмотря на то, что вагнеровцы больше не продвигаются по направлению к Москве, события 24 июня будут иметь серьезные последствия для России, в чем уверены и в Минобороны. Ведомство сравнило стороны мятежа с пауками в банке – мол, кто-нибудь не выживет.

Вопрос только в том, кому повезет в банке с пауками выжить и предстать перед Международным уголовным судом в Гааге,

– отметили в Минобороны.

Вопрос вполне логичный, ведь все стороны мятежа – военные преступники. Диктатор Владимир Путин отдал приказ о вторжении и уже признан виновным в похищении украинских детей – об этом свидетельствует орден на арест Международного уголовного суда. Сергей Шойгу и другие российские генералы тоже военные преступники как руководители оккупационных войск.

Евгений Пригожин и его террористическая организация ППК "Вагнера" совершил ряд военных преступлений. В частности, по личному приказу Пригожина, как свидетельствует расследование российской организации Gulagu.net, вагнеровцы жестоко казнили украинских пленных и фиксировали это на видео. Кроме того, его наемники также убивали гражданских, о чем признался один из командиров.

Шойгу могли уволить с должности

Вечером 24 июня мятеж вагнеровцев остановился после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и руководитель наемников Евгений Пригожин заявили о достижении договоренностей, в результате которых будут подписаны соглашения. Кроме того, вагнеровцам пообещали амнистию, поскольку они являются участниками войны против Украины.

Однако террорист Игорь Гиркин не только убежден, что это не конец мятежа, но и намекнул на кадровые изменения в Кремле. По его словам, своей должности лишился фактически второй человек в государстве. О ком идет речь – террорист не уточнял. Однако, учитывая, что к мятежу фактически привел конфликт Пригожина и Шойгу – речь может идти именно о министре обороны страны-террориста.