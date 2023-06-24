В Серпухове под Москвой высадились десятки военных, – СМИ

В России продолжается противостояние военных армии России и наемников ППК "Вагнера". Так, в Московской области днем 24 июня заметили десятки военных, высадившихся вблизи города Серпухов.

По предварительным данным, эти российские военные якобы готовятся встречать наемников Пригожина. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Подмосковье высадились десятки солдат

Вблизи населенного пункта Серпухов в Московской области очевидцы заметили солдат русской армии, высадившихся на мост вблизи реки Ока. При себе эти солдаты имели огнестрельное оружие.

В Серпухове заметили русских солдат: смотрите видео

Пропагандисты отмечают, что эти российские военные якобы готовятся к противостоянию с наемниками ППК "Вагнера". Они также разворачивают гранатометы и пулеметы на позициях.

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Стоит отметить, что сам город расположен в более чем 100 километрах от российской столицы. Очевидно, что российская армия уже готовит "глубоко эшелонированную оборону Москвы" от вагнеровцев.

Где расположен Серпухов: смотрите на карте

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