Путин может стать заложником: экс-разведчик КГБ предположил, когда Пригожин устроит новый мятеж

Попытка мятежа Евгения Пригожина оставила у всех чувство незавершенности. Вагнеровцев "отпустили" с оружием в руках, а значит, история обязательно будет иметь продолжение.

Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он предположил, что следующий бунт вагнеровцы готовят на 27 июля, но в этот раз их вожак не повторит свою ошибку и будет идти до конца.

Смотрите также Потуги по восстановлению имиджа: в разведке сказали, сможет ли Путин вернуть свое влияние

"Итак, записывайте: 27 июля в Санкт-Петербурге на саммите Россия – Африка. Пригожин возьмет в заложники 54 глав африканских государств-участников саммита. Я бы на его месте так и сделал: 54 африканских президента и Вовик (Владимир Путин – 24 Канал) ", – иронически спрогнозировал разведчик.

Вероятно, на мероприятии будет 1000 охранников ФСО, но разве это препятствие для десяти тысяч воинов ЧВК "Вагнера". Тем более что у них есть все необходимое оружие и даже тяжелая военная техника.

Путин или Пригожин: кто кого убьет раньше

Владимир Путин не простит Пригожину его мятеж, он жаждет его смерти, причем публичной. Именно поэтому важно, чтобы Пригожин довел дело до конца, прежде чем его уберут.

Пригожин готовит новый мятеж на 27 июля: смотрите видео

"Вовик сказал своим особо приближенным людям, есть там у него группа убийц: "Мне доставьте Пригожина, и при мне убейте его кувалдой, с видеозаписью. Затем мы сольем это видео в телеграмм-каналы, чтобы все остальные боялись", – сказал экс-сотрудник КГБ.

Сергей Жирнов подчеркнул, что хотел бы, чтобы его слова стали подсказкой для Пригожина, ведь рано или поздно Путин его убьет, поэтому вопрос только в том, кто кого убьет раньше.

События после мятежа Пригожина