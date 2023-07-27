Путин болезненно пытается компенсировать ослабление: почему не предотвратил мятеж Пригожина
Владимиру Путину докладывали об опасных заявлениях Евгения Пригожина и предупреждали о вероятном мятеже. Однако диктатор не верил, что главарь вагнеровцев способен пойти на Москву.
Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Пригожин не скрывал своих планов и в одном из эфиров накануне попытки "восстания" на вопрос не собирается ли он идти в Москву ответил, что это – " интересная идея".
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"Путин не верил, что преданный ему человек, который создал это ЧВК по его личному поручению, который пользовался его абсолютным доверием и получил столько денег из госбюджета, вдруг устроит мятеж и дойдет до Московской области", – отметил правозащитник.
Путин до сих пор не может прийти в себя после мятежа Пригожина: смотрите видео
Король до сих пор голый
Путин оказался "голым королем", но даже через месяц после событий 24 июня диктатор никак не может прийти в себя.
"Попытка "восстания" сильно ослабила Путина, но он болезненно пытается компенсировать это. И все последние события можно рассматривать в этом контексте: и заявления против Польши, и публичное обсуждение с Лукашенко желания "туристов из "Вагнера" проехаться в Варшаву и Жешув, и выход из зерновой сделки", – сказал Фейгин.
В настоящее время диктатор пытается путем эскалации конфликта заставить мир пойти на переговоры на его условиях.
Последствия мятежа Пригожина: последнее
- После мятежа Пригожина 24 июня Путин опасается вагнеровцев и надеется сплотить русскую элиту. Александр Лукашенко, вероятно, хочет воспользоваться ситуацией, считают аналитики Института изучения войны. Он мог использовать страх Путина перед ЧВК для того, чтобы избежать призывов к участию в войне против Украины.
- 23 июля Лукашенко и Путин встретились в Санкт-Петербурге. Они обсудили размещение ядерного оружия на территории Беларуси и дальнейшие действия по размещению "Вагнера" в Беларуси.
- Следующий мятеж может состояться и без участия ЧВК "Вагнер". Повторить инициативу Пригожина могут другие группы оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.