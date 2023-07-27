Путин болезненно пытается компенсировать ослабление: почему не предотвратил мятеж Пригожина

Владимиру Путину докладывали об опасных заявлениях Евгения Пригожина и предупреждали о вероятном мятеже. Однако диктатор не верил, что главарь вагнеровцев способен пойти на Москву.

Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Пригожин не скрывал своих планов и в одном из эфиров накануне попытки "восстания" на вопрос не собирается ли он идти в Москву ответил, что это – " интересная идея".

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"Путин не верил, что преданный ему человек, который создал это ЧВК по его личному поручению, который пользовался его абсолютным доверием и получил столько денег из госбюджета, вдруг устроит мятеж и дойдет до Московской области", – отметил правозащитник.

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Король до сих пор голый

Путин оказался "голым королем", но даже через месяц после событий 24 июня диктатор никак не может прийти в себя.

"Попытка "восстания" сильно ослабила Путина, но он болезненно пытается компенсировать это. И все последние события можно рассматривать в этом контексте: и заявления против Польши, и публичное обсуждение с Лукашенко желания "туристов из "Вагнера" проехаться в Варшаву и Жешув, и выход из зерновой сделки", – сказал Фейгин.

В настоящее время диктатор пытается путем эскалации конфликта заставить мир пойти на переговоры на его условиях.

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