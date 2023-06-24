После тревожной ночи Путин позвонил президентам стран ОДКБ: Токаев уже "отшил" бункерного

Вооруженный мятеж, который начал главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, набирает обороты. Владимир Путин решил пожаловаться по этому случаю президентам стран ОДКБ. В то же время не всем из них интересны путинские стоны.

Звонков он "взволнованных" президентов ОДКБ Путин не дождался. Поэтому решил звонить по телефону первым. РосСМИ сообщают, что "бункерный дед" уже провел разговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси, а также с президентами Узбекистана и Казахстана.

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Токаев "отшил" Путина

Касим-Жомарт Токаев, который недавно отказался ехать на экономический форум в Россию, похоже, был не очень рад слушать жалобы Путина. Президент Казахстана подчеркнул, что события в России – это внутренние дела страны-террористки. Не солоно хлебавши, Путин поблагодарил Токаева за "понимание ситуации".