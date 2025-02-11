В конце концов может прилететь по Путину: в ближайшем кругу диктатора возник интересный процесс

Несмотря на старания Владимира Путина удержаться у власти, есть вероятность, что в Кремле все изменится. Диктатор не может быть уверенным в своих соратниках, ведь они, как и он, борются за влияние в России различными методами.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что в Кремле продолжаются интересные внутренние процессы, которые связаны с ближайшим окружением Путина. Он потерял лояльность к лидеру своего силового блока Николаю Патрушеву.

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Конфликт с Патрушевым

Ольга Романова отметила, что из-за внутриполитических споров Патрушев был снят с должности секретаря совета безопасности России.

Казалось, что он вернется, но он был отправлен на пенсию. А сейчас у него отобрали аэропорт "Домодедово". Этот объект принадлежал силовикам и контролировал его Патрушев. Теперь аэропорт принадлежит другому путинскому прихвостню,

– подчеркнула она.

Клан Патрушева, который имеет влияние на российских силовиков, отходит от Путина. По мнению главы благотворительного фонда, это может привести к мощному удару по Кремлевскому диктатору.

Важно! Николай Патрушев заявил, что Украина якобы "исчезнет" в 2025 году, но в Украине такие слова высмеяли. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал Патрушева генератором абсурдных заявлений и заметил, что тот боится реальности, в которой Россию могут ждать серьезные потрясения.

Диктатор через российский парламент недавно внес поправки, которые ужесточают наказания связанные с попыткой вооруженного мятежа. Путину, вероятно, не дает покоя вероятно не дает покоя поход Евгения Пригожина на Москву.