Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що у Кремлі тривають цікаві внутрішні процеси, які пов'язані із найближчим оточенням Путіна. Він втратив лояльність до лідера свого силового блоку Ніколая Патрушева.

Дивіться також "Закінчиться за 2 місяці": пропагандисти активно готують росіян до "кінця війни"

Конфлікт із Патрушевим

Ольга Романова зазначила, що через внутрішньополітичні суперечки Патрушева було знято із посади секретаря ради безпеки Росії.

Здавалось, що він повернеться, але його було відправлено на пенсію. А зараз у нього відібрали аеропорт "Домодєдово". Цей об'єкт належав силовикам і контролював його Патрушев. Тепер аеропорт належить іншому путінському посіпаці,

– підкреслила вона.

Клан Патрушева, який має вплив на російських силовиків, відходить від Путіна. На думку голови благодійного фонду, це може призвести до потужного удару по Кремлівському диктатору.

Важливо! Ніколай Патрушев заявив, що Україна нібито "зникне" у 2025 році, але в Україні такі слова висміяли. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко назвав Патрушева генератором абсурдних заяв і зауважив, що той боїться реальності, в якій Росію можуть чекати серйозні потрясіння.

Диктатор через російський парламент нещодавно вніс поправки, які посилюють покарання пов'язані зі спробою озброєного заколоту. Путіну, ймовірно, не дає спокою похід Євгєнія Пригожина на Москву.