Россия однажды извлекла урок, поэтому будет пытаться избегать новых восстаний. Впрочем, российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 каналу, что вероятный мятеж действительно могут возглавить генералы или командиры.

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Кто может стать двигателем нового бунта в России

Российский правозащитник подчеркнул, что Путин редко появлялся на публике после мятежа покойного вожака "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Одни говорят, что российский президент полетел на Валдай, а другие – спрятался в бункере. Известно одно – Путин не хочет повторения июньского восстания.

Он точно не хочет почувствовать этот риск и угрозы. Он через два месяца взял "влупил" самолет с Пригожиным и его окружением. Это тоже показывает, как они к этому относятся. Почему он не оставил его? Почему не отправил в Африку? Он обязательно должен был его уничтожить, чтобы носителя идеи "марша справедливости" физически не было. Делаем вывод, что они, безусловно, этого боятся,

– объяснил Марк Фейгин.

Поэтому, вполне вероятно, что версия Пригожина 2.0 может еще раз повториться. Однако трудно спрогнозировать, кто возглавит новый возможный мятеж – военные или политики. Ведь российские спецслужбы приложили немало усилий, чтобы этого не произошло.

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Потому что Евгений Пригожин пользовался определенной автономией: будто занимался войной и выполнял приказы Путина, но и одновременно будто был сам по себе. Пока такого статуса в России не наблюдается.

Ну, может быть, это будет совершенно другая перверсия, диверсифицированная ситуация. Например, кто-нибудь из генералов, командиров или кто-то меньшего уровня может поднять мятеж. Почему нет,

– подытожил Фейгин.

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