Росія один раз засвоїла урок, тому намагатиметься уникати нових повстань. Утім, російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що імовірний заколот справді можуть очолити генерали чи командири.

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Хто може стати рушієм нового бунту в Росії

Російський правозахисник підкреслив, що Путін рідко з'являвся на публіці після заколоту покійного ватажка "ПВК Вагнера" Євгенія Пригожина. Одні кажуть, що російський президент полетів на Валдай, а інші – заховався у бункері. Відомо одне – Путін не хоче повторення червневого повстання.

Він точно не хоче відчути цього ризику та погроз. Він через два місяці взяв "влупив" літак з Пригожиним та його оточенням. Це також показує, як вони до цього ставляться. Чому він не залишив його? Чому не відправив у Африку? Він обов'язково повинен був його знищити, щоб носія ідеї "маршу справедливості" фізично не було. Робимо висновок, що вони, безумовно, цього бояться,

– пояснив Марк Фейгін.

Тому, цілком імовірно, що версія Пригожина 2.0 може вкотре повторитися. Однак важко спрогнозувати, хто очолить новий можливий заколот – військові чи політики. Адже російські спецслужби доклали чимало зусиль, аби цього не сталося.

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Позаяк Євгеній Пригожин користувався певною автономією: ніби займався війною та виконував накази Путіна, але й одночасно був сам по собі. Наразі такого статусу в Росії не спостерігається.

Ну, можливо, це буде цілковито інакша перверсія, диверсифікована ситуація. Наприклад, хтось із генералів, командирів чи хтось меншого рівня може підняти заколот. Чому ні,

– підсумував Фейгін.

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