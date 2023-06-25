Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, требования Пригожина еще могут выполнить. А если нет – это может стать предпосылкой для нового мятежа.
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Пригожин мог добиться своего
Гражданская война в России, которую официально объявил Евгений Пригожин, была удивительно короткой. Всего за день вагнеровцы смогли фактически беспрепятственно дойти до Московской области. Однако всего в 200 километрах до Москвы Пригожин заявил, что разворачивает колонны своих боевиков.
По информации анонимного источника из российской ФСБ, Пригожин своего добился. Ему пообещали в обмен на то, чтобы он не уходил на Москву, решать вопрос о снятии Шойгу и Валерия Герасимова с должностей.
Не удивлюсь, что Пригожин будет претендовать на кресло министра обороны. В любом случае Пригожин своего добился. Если Шойгу или Герасимова снимут, он победил,
– предположил Олег Жданов.
В конце концов руководитель ЧВК "Вагнера" действительно достиг другой цели – делегитимизировал Путина. Он показал миру, что сегодня российский диктатор не контролирует ситуацию даже внутри своей страны. Ведь любой вопрос может вооруженным путём решить условный Пригожин.
"По моему мнению, его (Путина – 24 Канал) дальнейшее пребывание у власти – это вопрос месяца максимум", – отметил военный эксперт.
Он также добавил, что если условия Евгения Пригожина не выполнят – "марш справедливости" может повториться.
Олег Жданов о достижениях Пригожина: смотреть видео
Мятеж Пригожина не удался: последние новости
- После того как Евгений Пригожин договорился о так называемом "перемирии" при посредничестве Лукашенко, связь с ним оборвалась В последний раз его видели при выезде из Ростова-на-Дону. В пресс-службе руководителя "Вагнера" заверили, что Пригожин лично "передаст всем привет", как сможет и стабильная связь.
- Не исключено, что он мог уехать даже в Беларусь. Ведь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Пригожину не будут предъявлять обвинения, а он уедет в соседнюю страну. Возможно, именно таковы были "гарантии безопасности" от белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- Хотя "марш справедливости" завершен, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен убежден, что напряжение в России после пригожинского мятежа еще не исчерпала себя. Он прогнозирует, что хаос в России из-за последних событий может затянуться даже на месяцы.