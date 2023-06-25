Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, требования Пригожина еще могут выполнить. А если нет – это может стать предпосылкой для нового мятежа.

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Пригожин мог добиться своего

Гражданская война в России, которую официально объявил Евгений Пригожин, была удивительно короткой. Всего за день вагнеровцы смогли фактически беспрепятственно дойти до Московской области. Однако всего в 200 километрах до Москвы Пригожин заявил, что разворачивает колонны своих боевиков.

По информации анонимного источника из российской ФСБ, Пригожин своего добился. Ему пообещали в обмен на то, чтобы он не уходил на Москву, решать вопрос о снятии Шойгу и Валерия Герасимова с должностей.

Не удивлюсь, что Пригожин будет претендовать на кресло министра обороны. В любом случае Пригожин своего добился. Если Шойгу или Герасимова снимут, он победил,

– предположил Олег Жданов.

В конце концов руководитель ЧВК "Вагнера" действительно достиг другой цели – делегитимизировал Путина. Он показал миру, что сегодня российский диктатор не контролирует ситуацию даже внутри своей страны. Ведь любой вопрос может вооруженным путём решить условный Пригожин.

"По моему мнению, его (Путина – 24 Канал) дальнейшее пребывание у власти – это вопрос месяца максимум", – отметил военный эксперт.

Он также добавил, что если условия Евгения Пригожина не выполнят – "марш справедливости" может повториться.

Обратите внимание! Официальной информации об увольнении действующего министра обороны или начальника вражеского генштаба не было.

Олег Жданов о достижениях Пригожина: смотреть видео

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