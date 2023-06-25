Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, вимоги Пригожина ще можуть виконати. А якщо ні – це може стати передумовою для нового заколоту.

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Пригожин міг досягнути свого

Громадянська війна в Росії, яку офіційно оголосив Євгеній Пригожин, була дивовижно короткою. Всього за день вагнерівці змогли фактично безперешкодно дійти до Московської області. Однак всього за 200 кілометрів до Москви Пригожин заявив, що розвертає колони своїх бойовиків.

За інформацією анонімного джерела з російської ФСБ, Пригожин свого досягнув. Йому пообіцяли в обмін на те, щоб він не йшов на Москву, розв'язувати питання про зняття Шойгу та Валерія Герасимова з посад.

Не здивуюсь, що Пригожин претендуватиме на крісло міністра оборони. В будь-якому випадку, Пригожин свого досягнув. Якщо Шойгу чи Герасимова знімуть, то він переміг,

– припустив Олег Жданов.

Зрештою, керівник ПВК "Вагнера" справді досягнув іншої цілі – делегітимізував Путіна. Він показав світові, що сьогодні російський диктатор не контролює ситуацію навіть всередині своєї країни. Адже будь-яке питання може збройним шляхом вирішити умовний Пригожин.

"На мою думку, його (Путіна – 24 Канал) подальше перебування при владі – це питання місяця максимум", – зауважив військовий експерт.

Він також додав, що якщо умови Євгенія Пригожина не виконають – "марш справедливості" може повторитись.

Зверніть увагу! Офіційної інформації про звільнення чинного міністра оборони або ж начальника ворожого генштабу не було.

Олег Жданов про здобутки Пригожина: дивитись відео

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