Есть три варианта: почему Кремль не отреагировал на подготовку "Вагнера" к мятежу

Очевидно, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин долгое время готовил свою попытку мятежа. Однако маловероятно, что в Кремле об этом не знали.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сложно поверить, что в Кремле вообще не догадывались о попытке мятежа от Пригожина.

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В России огромное количество различных фсбшников и представителей других спецслужб. Поэтому было бы странно, если бы они просто это "прошлепали".

Почему в Кремле не предотвратили попытку мятежа от Пригожина

Как отметил Ступак, тут могут быть три объяснения. Прежде всего, вполне реальный вариант, при котором эту информацию передавали выше руководству спецслужб. Но там решили просто подождать.

Скорее всего, они это обнаружили и передавали информацию руководству. Донесли руководителям, а те не знали, что с этим делать. Потому решили просто следить за ситуацией. Что-то вроде: "Не горячитесь. Может, неправильно поняли все. Пусть доклад лежит на столе". А время это идет,

– заметил Ступак.

Не стоит забывать, что эту информацию могли просто не донести до российского диктатора Владимира Путина. В последние годы к нему трудно попасть на встречу. Это тоже могло повлиять.

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Хотя вполне возможно, что Путин знал о возможном мятеже. И подыскивал варианты, как на все реагировать. Ведь превентивный арест Пригожина мог спровоцировать возмущение и определенные бунтарские настроения среди его поклонников.

Мятеж от Пригожина: коротко