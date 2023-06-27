Почему Пригожин не пошел на Москву: Фейгин назвал возможные причины

"Мятеж" владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина довольно грозно начинался, но очень быстро закончился. Есть не менее 3 причины, почему так произошло.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, "мятеж" "Вагнера" оказался неудачным. И не факт, что теперь ситуация для Пригожина и его террористической группировки не станет еще хуже.

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Почему Пригожин так быстро все свернул

Как отметил Фейгин, очевидно, что уже с самого начала ФСБ начало оказывать давление на Пригожина и приближенных к нему лиц. Они могли угрожать, что уничтожат их семьи. И нет сомнений – ФСБ действительно попыталось это сделать.

Конечно, семьи террористов из "Вагнера" могли бы укрыться на территории России или, по крайней мере, вылететь в те страны, где против них нет санкций. Однако, возможно, они не рискнули выезжать из-за возможных угроз задержания, например, со стороны украинской разведки. Ведь сейчас война – и никто церемониться не будет.

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Кроме того, Пригожин явно рассчитывал, что получит поддержку от части российского генералитета. Однако этого вообще не произошло. Даже Сергей Суровикин, считавшийся лояльным к "Пригожину", осудил "мятеж".

Третья причина – командиры "Вагнера" явно посчитали количество сил, которые могут противостоять им в Москве. Из этого они пришли к выводу, что провести переворот быстро было бы очень сложно.

Думаю, они решили рискнуть, но этим себя зарыли. Беларусь – это вообще другая история. Вполне возможно, что все обещания от Путина будут быстро забыты. Чем все кончится? Думаю, что Пригожина ликвидируют. Но это может занять определенное время,

– заметил Фейгин.

"Мятеж" от Пригожина: коротко