Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, "заколот" "Вагнера" виявився невдалим. І не факт, що тепер ситуація для Пригожина і його терористичного угруповання не стане ще гіршою.

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Чому Пригожин так швидко все згорнув

Як наголосив Фейгін, очевидно, що вже з самого початку ФСБ почало тиснути на Пригожина та наближених до нього осіб. Вони могли погрожувати, що знищать їхні сім'ї. І немає сумнівів – ФСБ дійсно спробувало би це зробити.

Звісно, сім'ї терористів з "Вагнера" могли б сховатися на території Росії або принаймні вилетіти у ті країни, де проти них немає санкцій. Однак, можливо, вони не ризикнули виїжджати через можливі загрози затримання, до прикладу, з боку української розвідки. Адже зараз війна – і ніхто церемонитися не буде.

Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу

Крім того, Пригожин явно розраховував, що отримає підтримку від частини російського генералітету. Однак цього взагалі не сталося. Навіть Сєргєй Суровікін, якого вважали лояльним до "Пригожина", засудив "заколот".

Третя причина – командири "Вагнера" явно порахували кількість сил, яка протистояла б їм у Москві. З цього вони зробили висновки, що провести переворот швидко було б надзвичайно складно.

Думаю вони вирішили ризикнути, але цим себе закопали. Білорусь – це взагалі інша історія. Цілком може бути, що усі обіцянки від Путіна будуть швидко забути. Чим все закінчиться? Думаю, що Пригожина ліквідують. Але це може зайняти певний час,

– зауважив Фейгін.

Заколот від Пригожина: коротко