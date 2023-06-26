Политической цели не было: что Лукашенко предложил Пригожину, чтобы тот остановил "мятеж"

Владелец "Вагнера" довольно быстро свернул свой "мятеж" против российского военного командования. У него не было цели свергать власть в России.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, "мятеж" Пригожина не имел никакой политической цели. Нет оснований говорить, что он декларировал захват власти.

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Чего добивался Пригожин

Как отметил Галлямов, Пригожин не устраивало его текущее положение. Потому он реагировал на эти события. Сначала закидал сигнал, что нужно менять военное командование. Его не послушали. Затем он пошел на более радикальные действия.

Закинул сигнал, что все идет не так, как надо бы. Нужно что-то менять. Его не послушали. Затем закинул еще один сигнал. Ждал, как Путин отреагирует. Потом заявил об обстреле и пошел на еще более радикальный шаг – вошел в Ростов. Дальше – не знал, что именно ему делать. Поэтому пошел на Москву в надежде, что все сложится как надо,

– считает Галлямов.

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Не стоит принимать Пригожина как великого стратега. Он просто сеет хаос и пытается удержаться на плаву в России.

"Мятеж" Пригожина: коротко